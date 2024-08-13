Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sardes'te Lidyalılara ait 2 asker iskeleti bulundu

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, Lidya Krallığı ile Pers İmparatorluğu arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yıkılışına neden olan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sardes'te Lidyalılara ait 2 asker iskeleti bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, Lidya Krallığı ile Pers İmparatorluğu arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yıkılışına neden olan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı. Lidyalılara ait 2 asker iskeleti ile savaş aletleri bulundu.

        Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'te gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, M.Ö. 546'da Lidya Kralı Kroisos ile Pers İmparatoru 2. Kiros arasında geçen ve Lidya Krallığı'nın yenilerek başkent Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlanan Thymbra Muharebesi'nin izlerine ulaşıldı. Batı Anadolu'nun Pers hakimiyetine girmesi ile sonuçlanan muharebede, yaklaşık 50 yıl önce keşfedilen ve bu yılki kazılarda ortaya çıkartılan anıtsal sur duvarının altında 20-25 yaşlarında iki asker iskeleti bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, asker iskeletlerinin özellikle kafa ve kollarında kılıçla yaralanmalarına dair izler bulunduğunu, askerlerin avuç içlerinde taş tespit edildiği kaydetti.

        '20-25'Lİ YAŞLARA AİT OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

        Bu yıl gerçekleştirilen anıtsal sur duvarı kazısında 2 askere ait iskelet bulunduğunu belirten Prof. Dr. Cahill, "Büyük Kiros ve Kroisos arasında gerçekleşen Thymbra Muharebesi Lidya Krallığı'nın yenilmesi ve Sardes'in fethedilmesi ile sonuçlandı. Anıtsal sur duvarının dibinde Pers tahribatı katmanında bulunan asker iskeletlerinin 20-25'li yaşlara ait olduğunu değerlendiriyoruz. İskeletlerde kılıç ve benzeri silahlara ait yaralanmalar mevcut. Bu askerlerin savaştan sonra gömülmeden veya bir tören düzenlenemeden sur duvarı yıkıntılarına atıldığını düşünüyoruz. Bir askerin avucunun içinde taş tespit edildi. Bu taşın sapan taşı olma ihtimali yüksek. Bu askerler, sur duvarının dibine atıldığına göre, galip gelen Perslere ait askeri personel değil, mağlup olan Lidyalıların askerleri" dedi.

        İSKELETLE BİRLİKTE MİĞFER BULUNDU

        Lidya askerlerine ait olduğu tespit edilen iskeletlerin yanında bir adet miğfer bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Nicholas Cahill, "Askerlerin iskeletlerinde yaptığımız incelemede, kemiklerde sıkışma mevcut. Bu, çok ağır zırhlar giydiklerini işaret ediyor. İskeletlerin yanında ayrıca miğfer de bulundu. Bu miğfer, şu anda Manisa Müzesi'nde. Bir iskeletin kolunda ise kırık mevcut. Asker muhtemelen kendini savunurken bir savaş aleti ile kırılmış" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Turgutluspor kampa girdi
        Turgutluspor kampa girdi
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokuna...
        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokuna...
        Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulun...
        Perslerin Lidya'yı işgalinin önünü açan Thymbra Muharebesi'nin izleri bulun...
        Kula'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü
        Kula'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Alıcıların verdiği fiyatı az bulan üç ortak, 600 ton kavun-karpuzu ücretsiz...
        Alıcıların verdiği fiyatı az bulan üç ortak, 600 ton kavun-karpuzu ücretsiz...