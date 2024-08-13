Manisa'da orman yangını

Yangın, saat 18.07'de Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevlere ilk müdahale, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından 18.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Orman ekiplerine itfaiye ekipleri de destek veriyor.

MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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