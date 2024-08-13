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        Çaldığı zeytinyağının parasıyla uyuşturucu almış

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 13.08.2024 - 20:15
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        Çaldığı zeytinyağının parasıyla uyuşturucu almış
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden C.Y.'nin (29), çaldığı zeytinyağını satıp, parasıyla uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

        Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik dün, Yeni Mahalle Mahallesi'nde belirlenen 3 eve operasyon düzenledi. Operasyonda C.Y., K.U. (37) ve R.U. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise satışa 66 parça hazır bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.Y.'nin çaldığı 5 litrelik zeytinyağını satıp, parasıyla da uyuşturucu aldığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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