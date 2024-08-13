Manisa'da orman yangını (2)

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Yukarıçobanisa Mahallesi’nin üst kısmında saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 8 helikopter, 85 söndürme sistemi ekibi, 6 iş makinesi, 2 TOMA ve 320 personel ile yapılan müdahale sonucu saat 22.45 sıralarında kontrol altına alındı.

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