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        Manisa'da kayıp Alzheimer hastası, 25 gündür aranıyor

        MANİSA'da, kayıp Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 25 gündür haber alınamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:05
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        Manisa'da kayıp Alzheimer hastası, 25 gündür aranıyor
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        MANİSA'da, kayıp Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'dan (74), 25 gündür haber alınamıyor. Jandarmanın kamera incelemesinde son olarak tarlaya girdiği görülen Turhan'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde 20 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında evden çıkan, evli ve 6 çocuk babası Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan, geri dönmedi. Turhan'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden Turhan'ın en son Muradiye Pazar Yeri'nin arkasındaki tarlada görüldüğü tespit edildi. Mehmet Ali Turhan'ın bulunması için çevrede arama çalışma başlatıldı ancak bugüne kadar sonuç alınamadı. Yunusemre Jandarma Komutanlığı Arama Timi öncülüğünde, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramalara 25'inci gün de devam edildi. Çalışmalar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü çevresi, Ortaköy'e giden ana yol kenarı ve ormanda detaylı şekilde sürerken, Turhan'ın ailesinin bekleyişi sürüyor.

        'KOLUNDA SEVGİ İZİ VAR'

        Aramalara katılan Mehmet Ali Turhan'ın oğlu Süleyman Turhan, "20 Temmuz'da babam Mehmet Turhan'ı kaybettik, hala aranmakta ama herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Vatandaşlarımızdan çok duyarlı olmalarını istiyoruz, özellikle kolunda 'Sevgi izi' var. Kolunda 'sevgi izi' olan yaşlı birini görenler, lütfen 112'ye ya da irtibat numaralarımıza ulaşmalarını rica ediyoruz. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen bir babamız var. Büyük ihtimalle çok sıkıntılı bir süreçte. 25 gün oldu. O nedenle vatandaşlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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