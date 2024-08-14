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        Manisa FK'dan orta sahaya takviye

        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 17:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:20
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        Manisa FK'dan orta sahaya takviye
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        1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa İnan’ı kadrosuna kattı. Antalyaspor altyapısında yetişerek Kemerspor ve 24Erzincanspor formalarını da giyen Mustafa, 2 yıllığına siyah-beyazlılara imza attı.

        Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren Mustafa İnan imza töreninde, "Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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