Manisa FK'dan orta sahaya takviye
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı kadrosuna kattı.
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa İnan’ı kadrosuna kattı. Antalyaspor altyapısında yetişerek Kemerspor ve 24Erzincanspor formalarını da giyen Mustafa, 2 yıllığına siyah-beyazlılara imza attı.
Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren Mustafa İnan imza töreninde, "Manisa’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bunun için çok heyecanlıyım. Geçen yıl harika bir sezon geçirdim. Bu sezon da çok çalışıp Manisa Futbol Kulübü’nün hedeflerine ulaşmasında elimden gelen katkıyı sağlaman istiyorum" dedi.
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