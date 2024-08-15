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        Manisa'da orman yangını (3)

        GECEGÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYORManisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 02:36 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:40
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        Manisa'da orman yangını (3)
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        GECEGÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLE MÜDAHALE SÜRDÜRÜLÜYOR

        Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarında saat 14.30 ve 17.15 sıralarında çıkan aynı bölgedeki 2 orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait gece görüşlü helikopterle müdahale devam ediyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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