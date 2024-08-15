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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün

        MANİSA'nınGördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:40
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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün
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        MANİSA'nınGördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangında durumun iyiye gittiği sırada, aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Ekiplere takviye yapıldı. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü. Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti. Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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