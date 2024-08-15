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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:35
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hacıishak Mahallesi'nde 2 ayrı evde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde adreslere dün operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1218 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan D.G. (55), P.S. ve Y.G. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 14 suç kaydı olduğu tespit edilen D.G. adlı kadın, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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