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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

        2MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTIManisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:05
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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (2)
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        2MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

        Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.30'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerindeki ormanda da bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 55 arazöz, 17 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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