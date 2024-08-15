Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (2)

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.30'da başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerindeki ormanda da bugün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 55 arazöz, 17 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale sürüyor.

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