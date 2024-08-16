Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

Manisa’nın Gördes ilçesi Kaşıkçı Mahallesi’ndeki orman yangını söndürülürken, dün saat 14.30 sıralarında başlayan Boyalı Mahallesi ile bugün saat 17.30 sıralarında başlayan Kayacık Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopter ile havadan müdahale sürüyor. Yangında, 20 hanelik Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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