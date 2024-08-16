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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

        İKİMAHALLEDE TAHLİYEManisa'nın Gördes ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'ndeki orman yangını söndürülürken, dün saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:39
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        Manisa'daki orman yangınında 2'nci gün (3)
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        İKİMAHALLEDE TAHLİYE

        Manisa’nın Gördes ilçesi Kaşıkçı Mahallesi’ndeki orman yangını söndürülürken, dün saat 14.30 sıralarında başlayan Boyalı Mahallesi ile bugün saat 17.30 sıralarında başlayan Kayacık Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, karadan ve gece görüşlü helikopter ile havadan müdahale sürüyor. Yangında, 20 hanelik Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Öte yandan, Karayakup Mahallesi’nde birçok evin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin incelemelerinin ardından hasar tespitinin yapılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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