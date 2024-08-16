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        Manisa potasına Leon geldi

        BASKETBOLSüper Ligi'nde kulüpteki devir süreci tamamlandıktan sonra üst üste hamlelerle kadrosunu şekillendiren Manisa Basketbol, Büyükçekmece'den 25 yaşında, 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:49
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        Manisa potasına Leon geldi
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde kulüpteki devir süreci tamamlandıktan sonra üst üste hamlelerle kadrosunu şekillendiren Manisa Basketbol, Büyükçekmece'den 25 yaşında, 1.94 boyundaki oyun kurucu Leon Harun Apaydın'ı transfer etti. Eski basketbolcu Serdar Apaydın'ın oğlu olan, daha önce Yeşilgiresun Belediyespor, Beşiktaş, Karşıyaka Belediyespor ve Gaziantep Basket'te de forma giyen Leon Harun, geçen sezon İstanbul temsilcisinde ligde 29 maçta görev alıp 3.4 sayı, 1.7 ribaund, 0.6 asist ortalaması tutturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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