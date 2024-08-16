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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; mahalledeki evler yandı (2)

        MAHALLEDEKİTÜM EVLER YANDIGördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:25
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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; mahalledeki evler yandı (2)
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        MAHALLEDEKİTÜM EVLER YANDI

        Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde önceki gün çıkan orman yangınında, dün, 40 kişinin yaşadığı 20 hanelik kırsal Karayakup ile 57 hanelik Yeniköy mahalleleri tahliye edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerinin yangının geliş yönüne Karayakup Mahallesi'ni boşaltmasının olası bir can kaybının önüne geçti. Alevlerin girdiği mahallede cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, duman yoğunluğu nedeniyle sivil giriş çıkışlara yasakladığı mahallenin girişinde nöbet tutuyor. Ayrıca mahallede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının ise yangının kontrol altına alınması ardından gerçekleştirileceği bildirildi.

        Karayakup Mahallesi'ndeki evleri yanan Yakup-Sevinç çifti, üzgün olduklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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