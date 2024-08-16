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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; bir yangın daha (3)

        BUKEZ YUNUSEMRE'DE ORMAN YANGINIManisa'nın Gördes ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Yunusemre ilçesinde alevler yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:50
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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; bir yangın daha (3)
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        BUKEZ YUNUSEMRE'DE ORMAN YANGINI

        Manisa'nın Gördes ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Yunusemre ilçesinde alevler yükseldi. Akgedik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine orman ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin 11.15'te yapıldığı yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal, 3 dozer ekibi ile müdahale ediliyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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