Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; bir yangın daha (3)

Manisa'nın Gördes ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Yunusemre ilçesinde alevler yükseldi. Akgedik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine orman ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin 11.15'te yapıldığı yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal, 3 dozer ekibi ile müdahale ediliyor.

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