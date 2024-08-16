Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Depremde kaybettikleri çocuklarının mezarını ziyarete giderken kaza geçiren çift, yaralandı

        MANİSA'nın Kula ilçesinde taklalar atıp uçurumun kenarına devrilen otomobildeki Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı (41) ve Hülya Kar (35), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde kaybettikleri çocuklarının mezarını ziyarete giderken kaza geçiren çift, yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Kula ilçesinde taklalar atıp uçurumun kenarına devrilen otomobildeki Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı (41) ve Hülya Kar (35), yaralandı. Yiğitbaşı çiftinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinde hayatını kaybeden 3 çocuklarının mezarlarını ziyaret etmek için İzmir'den yola çıktıkları öğrenildi.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Meryem Yiğitbaşı yönetimindeki 31 AFP 403 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak 30 metrelik uçurumun kenarına devrildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobilde sıkışan Meryem Yiğitbaşı, eşi Mustafa Yiğitbaşı ve Hülya Kar, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan evlerinden sağ kurtulan Yiğitbaşı çiftinin 3 çocuklarını kaybettikleri, olaydan sonra İzmir'e yerleştikleri, evlatlarının mezarlarını ziyaret etmek için memleketleri Hatay'a giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; bir yangın daha (3)
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; bir yangın daha (3)
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; mahalledeki evler yandı (2)
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; mahalledeki evler yandı (2)
        Manisa FK evinde Sakaryaspor'la oynayacak
        Manisa FK evinde Sakaryaspor'la oynayacak
        Manisa potasına Leon geldi
        Manisa potasına Leon geldi
        2 bin 700 yıllık Aigai'nin kent meydanı keşfedildi
        2 bin 700 yıllık Aigai'nin kent meydanı keşfedildi
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde
        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde