Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; ikinci yangın kontol altında (4)
YUNUSEMRE'DEKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDIManisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.
YUNUSEMRE'DEKİYANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesindeki yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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