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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; 2 mahalle tahliye edildi (5)

        BAZIYAZLIK EVLER ZARAR GÖRDÜ, İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİManisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:52 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:55
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        Manisa'daki orman yangını 3'üncü gününde; 2 mahalle tahliye edildi (5)
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        BAZIYAZLIK EVLER ZARAR GÖRDÜ, İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

        Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale ve Kemer mahallelerine kadar ulaştı. Her iki mahalledeki yazlık olarak kullanılan bazı evler zarar gördü. Kale ve Kemer mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.

        SALİHLİ'DE 1, GÖLMARMARA'DA İSE 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLECEK

        Öte yandan Salihli'nin Kurttutan ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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