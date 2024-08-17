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        Manisa'daki orman yangınında 4'üncü gün

        MANİSA'nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:53 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:55
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        Manisa'daki orman yangınında 4'üncü gün
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        MANİSA'nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5'e, helikopter sayısı 13'e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.

        2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI

        Önceki gün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.

        KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI

        Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi'ndeki cami dahil tüm evler, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI

        Yangına müdahale, dün 3'üncü günde de sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli'nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi'nde bazı evler tamamen yandı.

        VALİ ÜNLÜ YANGIN BÖLGESİNDE

        Manisa Valisi Enver Ünlü, yangından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü yangın bölgesinde Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'dan son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Öte yandan yangın bölgesine yakın olan Gölmarmara ilçesinin Yunuslar ve Çamköy mahallelerinin de tedbir amacıyla boşaltılacağı bildirildi.

        Yangınla mücadelede bugün 4'üncü güne girildi. Boyalı ve Kayacık mahallelerinde devam eden yangınlara müdahale, 7 uçak, 18 helikopter, 61 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 7 ilk müdahale yer ekibi, 50 teknik eleman olmak üzere 500 personel ile devam ediyor.

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