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        Manisa'daki orman yangını 4'üncü gününde (3)

        YAŞADIKLARINIGÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTIManisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sürerken, alevlerin sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz'a ait ev ve ahır yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 17.08.2024 - 13:55
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        Manisa'daki orman yangını 4'üncü gününde (3)
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        YAŞADIKLARINIGÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

        Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını sürerken, alevlerin sıçradığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi Beşiktaş mevkisindeki Ümit Yılmaz'a ait ev ve ahır yandı. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, kendisine ait her şeyin yandığını söyledi. Yılmaz, ikram edilen simidi ise yangından kurtardığı yavru köpeği 'Yufka'ya verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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