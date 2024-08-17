Manisa'daki orman yangını 4'üncü gününde (4)
ALEVLER BÜYÜKBİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYORManisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangına müdahale 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel ile sürüyor.
ALEVLER BÜYÜKBİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangına müdahale 1 uçak, 3 helikopter, 93 söndürme ekibi, 34 su ikmal aracı, 26 iş makinesi, 7 AFAD ekibi, 5 emniyet ekibi, 30 jandarma timi, 4 jandarma ve TOMA olmak üzere 529 personel ile sürüyor. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürüyor.
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