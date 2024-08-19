Manisa FK'dan göndermeli transfer açıklaması

1'inci Lig'de sezonun ilk puanını evinde Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalarak alan Manisa Futbol Kulübü, Ganalı savunma oyuncusu Philip Gameli Awuku'yu ilginç bir transfer açıklamasıyla kadrosuna kattı.

Ülkemizde Yeni Malatyaspor ve Tuzlaspor formalarını da terleten 24 yaşındaki Awuku, 1+1 yıllığına Manisa'ya imza attı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile aylardır gerilim yaşayan siyah-beyazlılar, Awuku'nun imzasını belediyeye gönderme yaparak açıkladı. Elinde kalan tek tesis olan Fikri Bayrıl Tesisleri'ne giden yol Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak su borusu çekildiği gerekçesiyle kazılırken; Manisa FK, yeni transferi için bu alanda açıklama yaptı.