Manisa'daki orman yangını, 116,5 saat sonra kontrol altında (2)

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında çıkan ve komşu ilçe Salihli'ye ulaşan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 11.00 itibariyle 116,5 saatte kontrol altına alındı.

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