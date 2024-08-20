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        Evde cesetleri bulundu; kızını boğarak öldürüp kendini astığı üzerinde duruluyor

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Ömür Özfidan (49) ve kızı Ayten Gül Özfidan (10) yakınları tarafından evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:00
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        Evde cesetleri bulundu; kızını boğarak öldürüp kendini astığı üzerinde duruluyor
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        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Ömür Özfidan (49) ve kızı Ayten Gül Özfidan (10) yakınları tarafından evde ölü bulundu. Cesedi mutfak tavanına asılı bulunan Özfidan'ın, kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

        Hürriyet Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ömür Özfidan ve kızı Ayten Gül Özfidan'dan bir süredir haber alamayan yakınları merak edip, kontrol etmek için evlerine gitti. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla eve giren yakınları, Ömür Özfidan'ı mutfakta iple tavandaki kancaya asılı, kızı Ayten Gül Özfidan'ı ise yerde hareketsiz halde buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, baba-kızın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Eşiyle bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen Ömür Özfidan'ın kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu belirtildi. Baba-kızın cansız bedenleri polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan, baba-kızın cenazelerinin bugün öğlen Akhisar'n kırsal Zeytinliova Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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