Turgutluspor özel maçta mağlup
TFF3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, Kocaeli Kartepe kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Cezayir Süper Ligi ekiplerinden JSK'ya 2-1 mağlup oldu.
TFF3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, Kocaeli Kartepe kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçında Cezayir Süper Ligi ekiplerinden JSK'ya 2-1 mağlup oldu. Kampta Suudi Arabistan ekibi Hatta'ya 5-1, 24Erzincanspor'a ise 2-1 yenilmekten kurtulamayıp sezon öncesi kötü sinyaller veren Turgutluspor, daha önce Balıkesirspor'la ise 1-1 berabere kalmıştı. Transferde kadrosu büyük oranda dağılıp henüz istediği takviyeleri yapamayan kırmızı-siyahlılar, 23 Ağustos Cuma günü Çengelköyspor ile mücadele edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.