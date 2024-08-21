Dini nikahla yaşadığı kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler linç girişiminde bulundu

MANİSA'da Yılmaz Akman (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı (19) sokak ortasında öldüresiye dövdü. Çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu Akman’ı polis kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 15 Ağustos'ta Akhisar ilçesi Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde meydana geldi. Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.’yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.