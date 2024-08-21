Dini nikahla yaşadığı kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler linç girişiminde bulundu (2)

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı (19) sokak ortasında öldüresiye dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Konu ile ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada Sude Naz A. için koruma kararı alındığını duyuruldu.

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