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        Dini nikahla yaşadığı kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler linç girişiminde bulundu (2)

        KORUMAKARARI ALINDIManisa'nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 21.08.2024 - 21:06
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        Dini nikahla yaşadığı kadını öldüresiye dövdü, çevredekiler linç girişiminde bulundu (2)
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        KORUMAKARARI ALINDI

        Manisa’nın Akhisar ilçesinde Yılmaz Akman (37), dini nikahla birlikte yaşadığı Sude Naz A.’yı (19) sokak ortasında öldüresiye dövdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Konu ile ilgili Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada Sude Naz A. için koruma kararı alındığını duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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