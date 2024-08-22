Manisa FK'lı genç kaleciye milli davet
1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki kalecilerinden Burak Efe Adıgüzel, U15 Milli Takım'a davet edildi.
1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçen Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki kalecilerinden Burak Efe Adıgüzel, U15 Milli Takım'a davet edildi. Burak Efe, ay-yıldızlıların 23-30 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosunda yer alacak.
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