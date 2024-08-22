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        Yangında zarar gören kuru gıda deposu, havadan görüntülendi

        MANİSA'nınSalihli ilçesinde çıkan yangında büyük zarar gören kuru gıda deposu, havadan dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:05
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        Yangında zarar gören kuru gıda deposu, havadan görüntülendi
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        MANİSA'nınSalihli ilçesinde çıkan yangında büyük zarar gören kuru gıda deposu, havadan dronla görüntülendi.

        Salihli'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki bir kuru gıda deposunda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede deponun tamamını sardı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depodaki yangına, Salihli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarmaya ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Ekiplerin depodaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının bıraktığı hasar havadan görüntülendi.

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