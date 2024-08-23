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        Turgutluspor sezona Manisa'da başlayabilir

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor'da stat sorunu henüz çözülmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:50
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        Turgutluspor sezona Manisa'da başlayabilir
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        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup’ta mücadele edecek Turgutluspor'da stat sorunu henüz çözülmedi. Turgutluspor'da inşaatı tamamlanmak üzere olan yeni stadın kullanıma hazır hale getirilmeye çalışıldığı ancak tesise bir takım eksikler nedeniyle henüz oynanır izni verilmediği kaydedildi. Spor salonunun da yıkıldığı alanda inşaat çalışmasının sürmesi, 8 Eylül’de iç sahada ilk maçını oynayacak Turgutluspor için engel oluşturdu.

        Emniyetin, inşaat alanına önleyici bariyer çekilse bile Turgutluspor’un Nilüfer Belediyespor maçını Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynamasına izin vermesinin söz konusu olmadığı öğrenildi. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmaması halinde Turgutluspor’un iç saha maçlarını bir süre Manisa’da oynaması bekleniyor. Kırmızı-siyahlı yönetimin, 8 Eylül’de oynanacak ilk iç saha maçını Manisa 19 Mayıs Stadı veya Mümin Özkasap Tesisleri’nde oynamak için ilgililerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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