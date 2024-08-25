Manisa Basket transferi tamamladı

BASKETBOLSüper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ter dökeceği yeni sezon öncesi yönetimi devredilerek adı değişen Manisa Basketbol, 2 önemli yerli transferiyle kadrosunu büyük oranda tamamladı. Antrenör Ozan Bulkaz yönetiminde yeni sezona hazırlanan Manisa ekibi, Türk Telekom'dan liglerin en tecrübeli isimlerinden 37 yaşındaki guard Mehmet Yağmur ve TED Ankara Kolejliler'den 25 yaşındaki kısa forvet Cengizhan İvedi'yi transfer etti.

Mehmet Yağmur'un takımda kaptanlık görevine de getirildiği öğrenildi. Transferde daha önce yabancılar Martynas Echodas, Ty Gordon, Saben Lee, Hugo Besson, Jamorko Pickett, Fabian Christopher Whiter Jr ile yerli olarak Yunus Emre Sonsırma, Ahmet Safa Yılmaz, Leon Harun Apaydın'ı da kadrosuna katan Manisa ekibi ilk hazırlık maçına 31 Ağustos'ta İzmir'de Karşıyaka önünde çıkacak.