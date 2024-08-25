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        Manisa FK 3 puanla tanıştı

        1'inci Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda İstanbulspor'a yenilip, evinde Sakaryaspor'la berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü haftada galibiyetle tanıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:21 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:25
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        Manisa FK 3 puanla tanıştı
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        1'inci Lig'in ilk 2 haftasında deplasmanda İstanbulspor'a yenilip, evinde Sakaryaspor'la berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, 3'üncü haftada galibiyetle tanıştı. Fatih Karagümrük'e konuk olan siyah-beyazlılar ilk devrede yeni transferleriyle bulduğu gollerle 2-0'lık sonuçla 3 puanı alan taraf oldu. Önce İspanyol oyuncusu Dani Ramirez ile perdeyi açan Manisa FK, 43'üncü dakikada ise Fofana'nın ayağından ikinci golü atıp rahatladı. İstanbul deplasmanından galibiyetle dönen Manisa Futbol Kulübü, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Çağdaş Çavuş seri yakalamak istediklerini dile getirdi.

        "Yeni bir takım oluşturuyoruz" diye Çavuş, "Milli takımın çeşitli yaş gruplarında oynayan oyuncularımız var, tecrübeli oyunculara sahibiz. Ayrıca yabancı futbolcularımızı da kadroya dahil ettik, iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

        “İYİ GÖRÜNTÜNÜN SONUCUNU ALDIK”

        Ligin ilk 2 haftasında da iyi bir görüntü verdiklerini ancak sonuca gidemediklerini anlatan Çavuş, "Bu maçta iyi görüntünün sonucunu aldık. Takımımız bunun daha fazlasını yapacak. Bir sürecin içindeyiz ve bu süreci çok güzel yönetiyoruz. Bir oyunu oynamak, belirli oyun gücünü yakalamaya çalışmak ve saha içi disiplinde kalmak zor. Oyuncuların benim anlattıklarıma inanmaları ve mücadele etmeleri güzel bir şey. Ligin henüz başındayız, 1 maç kazandık, buna devam edeceğiz" diye konuştu.

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