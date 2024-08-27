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        Alaşehir'de sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün gece etkili olan sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi, bir kısmı sel sularına kapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:20
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        Alaşehir'de sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün gece etkili olan sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi, bir kısmı sel sularına kapıldı.

        Alaşehir'de dün gece aniden bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak kırsal Tepeköy, Akkeçili, Piyadeler, Türkmenköy mahallelerinde etkili oldu. Sel suları nedeniyle Karacalar Deresi taştı. Sel Tepeköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 200 dönümlük sergi alanında kurumaya bırakılmış sultaniye üzümlere zarar verdi. Üzümler sel sularına kapılarak sürüklendi. Mahalleli çaresiz kalırken, Alaşehir'de bugün de sağanak beklendiği bildirildi.

        Tepeköy Mahallesi Muhtarı Süleyman Tunga, "Dere taşınca kurumaya bırakılan üzümlerimiz sular altında kaldı. Kurtarmak için sergilerin yanına yaklaşmamız mümkün olmadı. Alaşehir Belediyesi ekipleri dereye müdahale ettiler ama sergilerdeki üzümlerin yaklaşık yüzde 60'ı zarar gördü. Yapacak bir şey yok, bu Allah'tan gelen bir afet. Kalan üzümlerimizi kurtarmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız üzümlerini kurtarmak, için nemini alıp, çürümesini önlemek için potasa uygulaması yapıyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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