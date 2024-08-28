Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık antik kentte tarihe ışık oluyor

        MANİSA'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan 22 gönüllü öğrenci, mesleği sahada öğreniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık antik kentte tarihe ışık oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına Türkiye'nin farklı üniversitelerinden katılan 22 gönüllü öğrenci, mesleği sahada öğreniyor. Öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı bulan gönüllü öğrenciler, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor.

        Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2024 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Aliağa Belediyesi'nin de sponsorluğundaki kazılarda, görev alan gönüllü öğrenciler, saha tecrübesi elde ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllüyüz Biz' projesi kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nden 22 öğrenci, kazı alanında çalışmak, saha tecrübesi edinmek ve aldıkları teorik eğitimleri pratiğe dönüştürmek için gönüllü olarak arkeolojik kazılara katılıyor. Öğrendikleri teorik bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı bulan gönüllü öğrenciler, 2 bin 700 yıllık tarihe tanıklık ederek, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlıyor.

        'BU KAZILARI BİR OKUL OLARAK GÖRÜYORUZ'

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Arkeolojik kazılardaki en önemli unsurlardan biri öğrenciler. Bu kazıları bir okul olarak görüyoruz. Bizim açımızdan öğrenciler aslında eğitimlerinin devamını burada gerçekleştiriyorlar. Buralar, üniversitelerdeki teorik eğitimin pratiğe dönüştürüldüğü yerler. Elimizden geldiğince öğrencilerimizi burada bir okuldaymış gibi yetiştirmek istiyoruz. Onlar artık gelecek nesillerin arkeologları olacak. Bizim çalışmalarımıza devam edecekler. Bu bakımdan çok önemli ve eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        'AYDA ORTALAMA 25 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYORUZ'

        Prof. Dr. Sezgin, Aigai Antik Kenti'ni ortalama yılda 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtip, "Normalde kayıt tutmuyoruz ama kazılarla birlikte kentin tanınırlığı arttıkça ziyaretçi sayımız arttı. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla yıldan yıla ciddi bir ziyaret artışı var. Tahminimce ayda ortalama 25 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Tabii yazın şu an bulunduğumuz sezonda havanın sıcak olması, antik kentin biraz tırmanılması gereken bir yerde olması nedeniyle ziyaretçi sayısı düşebiliyor. Ancak özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında çok ciddi ziyaretçi geliyor" dedi.

        Kazılara gönüllü katılan Dokuz Eylül Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Göksu da ilk kazı çalışmasının heyecanını yaşadığını, öğrendiklerini sahada uygulayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        Kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Yağış ne zamana kadar sürecek?
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Fenerbahçe'den 111 milyon Euro transfer kârı
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Bir yandan ani yağışlar, bir yandan yanan ayçiçekleri!
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        IKEA ikinci el pazarına giriyor
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        Bakan Fidan yarın AB toplantısına katılacak
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Otele 'düğün yemeği zehirledi' iddiasıyla suç duyurusu
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        Dünyaca ünlü futbolcu cami temizledi
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?

        Benzer Haberler

        Ege ovalarında Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı da kurutma mesaisi de erke...
        Ege ovalarında Sultani çekirdeksiz üzümün hasadı da kurutma mesaisi de erke...
        Manisa Basket'in renkleri değişti
        Manisa Basket'in renkleri değişti
        İki gözünü kaybeden terör gazisi, hayalini gerçekleştirdi
        İki gözünü kaybeden terör gazisi, hayalini gerçekleştirdi
        Elleri cebinde gelip, husumetlisi kahvehaneciyi bıçakladı; o anlar kamerada
        Elleri cebinde gelip, husumetlisi kahvehaneciyi bıçakladı; o anlar kamerada
        İzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandı
        İzmir'de firari FETÖ üyesi yakalandı
        Alaşehir'de sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi
        Alaşehir'de sağanak kurumaya bırakılan üzümlere zarar verdi