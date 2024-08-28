İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu: Çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu (2)

3KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek'in cenazeleri, anneleri Naciye Şimşek'in memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kardeşler için bugün öğlen Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, öldürülen çocukların anneleri Naciye Şimşek ve yakınları katıldı.

'HANGİ BİRİNİZE YANAYIM'

Cenaze çocukları Ceylin, Cemre ve Nira'nın tabutlarına sarılan Naciye Şimşek, "Annem hangi birinize yanayım. Nira'yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur" diyerek gözyaşı döktü.