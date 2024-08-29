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        Somasporlu Oğuzhan yuvadan uçtu

        TFF 2'inci Lig'de son yıllarda vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere uğurlayan Somaspor, amatörden keşfettiği Oğuzhan Ayaydın'ı da 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne sattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:15
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        Somasporlu Oğuzhan yuvadan uçtu
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        TFF 2'inci Lig'de son yıllarda vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere uğurlayan Somaspor, amatörden keşfettiği Oğuzhan Ayaydın'ı da 1'inci Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne sattı. Geçen sezon başında Bölgesel Amatör Lig ekibi Kastamonu Özel İdare'den alınıp 34 maçta forma giyen 23 yaşındaki ön libero, 1'inci Lig'e transfer oldu. Başkent temsilcisi Oğuzhan'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Somaspor ligin ilk haftasında pazar günü Diyarbekirspor'u ağırlayacak.

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