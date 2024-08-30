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        Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-0

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış ÇiçeksuyuMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen Uysal - Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak, Cissokko, Muhammed Kiprit (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 23:17 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:17
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        Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-0
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksuyu

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen Uysal - Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak, Cissokko, Muhammed Kiprit (Dk. 46 Diallo), Oğuz Gürbulak, Ramirez (Dk. 70 Osuji), Moryke Fofana, Wriedt

        ADANASPOR: Jankat Yılmaz - Ferhat Katipoğlu (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Serkan İzmirlioğlu, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Adama Fofana, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 82 Alp Efe Kılınç)

        SARI KARTLAR: Bartu Göçmen, Kaan Kanak (Manisa FK), Ciss, Turgay Gemicibaşı, Serkan İzmirlioğlu (Adanaspor)

        1’inci Lig'in 4’üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Manisa Futbol Kulübü'nde 32'nci dakikada Oğuz penaltı atışından yararlanamadı. İki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi: 0-0.

        8’inci dakikada Manisa FK’da sağ kanattan taç atışı kullanıldı. Savunmadan seken topa Bartu voleyi vurdu, top kalecinin kucağında kaldı.

        13’üncü dakikada Adanaspor’da Turgay’ın kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Serkan yükseldi, top az farkla auta çıktı.

        19’uncu dakikada Adanaspor’da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Turgay ortaladı, Fatih’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        29’uncu dakikada Manisa FK’da Wriedt, Ciss tarafından düşürüldü. Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi.

        32’nci dakikada topun başına geçen Oğuz, sağ ayağı ile vuruşunu yapacağı sırada destek ayağı kayınca düştü. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

        46’ncı dakikada Morkye Fofana sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Gelen topa Diallo gelişine vurdu. Kaleciden seken topa bu kez Oğuz dokundu. Ardından Turgay’a çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha sonra VAR monitöründen pozisyonu inceledi ve verdiği penaltı kararını iptal etti.

        64’üncü dakika Manisa FK atağında Oktay’ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Wriedt’in sert şutunu kaleci Jankat son anda çıkardı.

        71’inci Adanaspor’da, Adama Fofana’nın sol kanattan ceza sahasına ortasına gelişine voleyi vuran Diakite’nin şutunu kaleci kurtardı.

        Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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