Manisa Futbol Kulübü - Adanaspor: 0-0

STAT:19 Mayıs

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksuyu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen Uysal - Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak, Cissokko, Muhammed Kiprit (Dk. 46 Diallo), Oğuz Gürbulak, Ramirez (Dk. 70 Osuji), Moryke Fofana, Wriedt

ADANASPOR: Jankat Yılmaz - Ferhat Katipoğlu (Dk. 90 Mehmet Feyzi Yıldırım), Serkan İzmirlioğlu, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Adama Fofana, Dabo, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Dk. 60 Diakite), Ciss, Metehan Altunbaş (Dk. 82 Alp Efe Kılınç)

SARI KARTLAR: Bartu Göçmen, Kaan Kanak (Manisa FK), Ciss, Turgay Gemicibaşı, Serkan İzmirlioğlu (Adanaspor)

1’inci Lig'in 4’üncü haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Manisa Futbol Kulübü'nde 32'nci dakikada Oğuz penaltı atışından yararlanamadı. İki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve müsabaka başladığı gibi sona erdi: 0-0.

19’uncu dakikada Adanaspor’da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Turgay ortaladı, Fatih’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

29’uncu dakikada Manisa FK’da Wriedt, Ciss tarafından düşürüldü. Hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi.

32’nci dakikada topun başına geçen Oğuz, sağ ayağı ile vuruşunu yapacağı sırada destek ayağı kayınca düştü. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

46’ncı dakikada Morkye Fofana sol kanattan arka direğe ortasını yaptı. Gelen topa Diallo gelişine vurdu. Kaleciden seken topa bu kez Oğuz dokundu. Ardından Turgay’a çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha sonra VAR monitöründen pozisyonu inceledi ve verdiği penaltı kararını iptal etti.