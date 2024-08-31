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        Manisa FK kaçırdıklarına yandı

        1'inciLig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kaçırdığı gollere ve atamadığı penaltıya yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:57
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        Manisa FK kaçırdıklarına yandı
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        1'inciLig'de 4'üncü hafta karşılaşmasında evinde Adanaspor'la golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kaçırdığı gollere ve atamadığı penaltıya yandı. Müsabakanın 32'nci dakikasında Oğuz'la penaltı vuruşundan yararlanamayan siyah-beyazlılar büyük avantajı kaçırdı. Geride kalan 4 karşılaşmada 2'nci beraberliği elde eden Ege ekibi, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alıp 5 puan topladı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, 3 puanı almayı çok istediklerini ancak gelen fırsatları değerlendiremediklerini dile getirdi.

        Oyuncuların sahada teknik ekibin isteklerini yerine getirdiğini belirten Çavuş, " Oyuna baktığımızda her şeyi deneyen bir oyuncu grubu vardı. Konuştuklarımızın hepsini birebir yaşadık ve çok fazla maçın hakimi olarak topun bizde kalmasını sağladık. Aynı zamanda kendi adımıza oyunun ceza sahası içerisine çok fazla girişi oldu. İşi golle sonuçlandıramadık. Bir de penaltıyı kaçırınca çok daha farklı olabilecek bir oyun ister istemez bu seviyeye geldi. İnanılmaz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bu yüzden beraberlikle ayrıldık. Bu süreç bizim için pozitif gidiyor. Oyuncu gurubumla beraber güzel bir birliktelik oluşturmaya başladık. Bu oyun gücünün ilerleyen haftalarda çok daha fazla karşılığını alacağımızı düşünüyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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