Somaspor evinde sezonu açacak

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Somaspor, sezonun ilk haftasında yarın evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda Abdullah Volkan Aydın'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, ilk haftaların her zaman zor geçtiğini belirterek, "Sezona en iyi şekilde hazırlandık. Gerekli transfer çalışmalarını da yapıyoruz. Diyarbekirspor mücadelesiyle başlıyoruz. Sahamızda kazanıp güzel bir giriş yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.