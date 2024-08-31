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        Babasını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu

        MANİSA'da,Ahmet U.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:30
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        Babasını tabancayla öldürüp, polise teslim oldu
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        MANİSA'da,Ahmet U. (62) oğlu Mehmet Emin U. (25) tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan 1 saat sonra tabancasıyla polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Emin U., adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin U’nun ilk ifadesinde babasını 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Şehzadeler'de yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mehmet Emin U., saat 10.40'ta Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği'ne gidip, babası Ahmet U.'yu 1 saat önce öldürdüğünü söyleyip, ruhsatsız tabancasıyla teslim oldu. Mehmet Emin U.'nun ifadesinden yola çıkan polis, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri arkasında Ahmet U.'nun kanlar içinde cesedini buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde mermi izlerine rastlanan Ahmet U.'nun cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin U.'nun polisteki ilk ifadesinde babasının 4 yıl önce kız kardeşine cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Mehmet Emin U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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