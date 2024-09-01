Somaspor'dan 3 transfer

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor, 3 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Balıkesirspor'dan 24 yaşındaki santrfor Rahmi Anıl Başaran, Darıca Gençlerbirliği'nden 20 yaşındaki stoper Enes Aydın ile 2'şer yıllık, Gaziantep FK'dan 19 yaşındaki forvet arkası Yusuf Delen'le ise 1 yıllık sözleşme imzaladı. Somaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız yeni transferlerimize şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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