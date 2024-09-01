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        Sol Bamba, Fransa'ya götürülecek

        1'inciLig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın ani ölümü tüm futbolseverleri yasa boğarken, cenazenin yarın İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 14:03 Güncelleme: 01.09.2024 - 14:03
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        Sol Bamba, Fransa'ya götürülecek
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        1'inciLig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörlüğünü yapan eski ünlü futbolcu Souleymane (Sol) Bamba'nın ani ölümü tüm futbolseverleri yasa boğarken, cenazenin yarın İzmir'den Fransa'ya nakledileceği öğrenildi.

        39 yaşındaki teknik adamın ani vefatı sonrası eşi Chole Elizabeth Bamba, Manisa'ya geldi. Pazar günü olması nedeniyle konsolosluklara ulaşım sağlanamazken, Chole Elizabeth Bamba'nın isteği doğrultusunda cenazenin İzmir'den direkt olarak Fransa'ya nakledileceği açıklandı. Sol Bamba'nın iki kızının ise Fransa'da ikamet ettiği belirtildi. Sol Bamba'nın naaşının bu gece de Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Morgu'nda tutulacağı bildirildi. Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, Genel Menajer Cenk Karayel ve Futbol Federasyonu yetkilileri de Manisa'ya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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