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        Somaspor - Diyarbekirspor: 2-0

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:08
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        Somaspor - Diyarbekirspor: 2-0
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada penaltıdan Kenan Fakılı ve 52'nci dakikada Okan Karaman attı. Somaspor bu skorla yeni sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı.

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