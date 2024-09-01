Somaspor - Diyarbekirspor: 2-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftasında Somaspor, evinde Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 28'inci dakikada penaltıdan Kenan Fakılı ve 52'nci dakikada Okan Karaman attı. Somaspor bu skorla yeni sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı.

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