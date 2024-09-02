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        Somaspor'dan güzel başlangıç

        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelen Somaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 11:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:50
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        Somaspor'dan güzel başlangıç
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        2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelen Somaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi. Sezona 3 puanla başlayan Somaspor'da ilk maçından zaferle ayrılan teknik direktör Erman Güraçar, güzel bir oyunla kazandıklarını söyledi. Sezonun ilk maçlarının her zaman zorlu geçtiğini dile getiren Güraçar, "Kulüp olarak yeni bir sayfa açtık. İlk maçımızı galibiyetle bitirmemiz hepimize moral oldu. İlerleyen haftalarda daha iyi bir seviyeye geleceğiz. Takımımız tam hazır olana kadar galibiyetler almak istiyoruz. Diyarbekirspor karşılaşmasını kazanmak bu nedenle çok önemliydi. İnanıyorum ki taraftarımızın da desteği ile sezonu üst sıralarda geçiririz" yorumunu yaptı.

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