Manisa Basket'ten ayrılan Gordon'un yeni durağı Trabzon

BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in transfer döneminde anlaşmasına rağmen ardından sözleşmesini iptal ettiği Ty Gordon, Trabzonspor'a dümen kırdı. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Trabzon, Manisa'dan ayrılan 26 yaşındaki 1.85 boyundaki Amerikalı oyun kurucuyu kadrosuna kattı.

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