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        Manisa Basket'ten ayrılan Gordon'un yeni durağı Trabzon

        BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in transfer döneminde anlaşmasına rağmen ardından sözleşmesini iptal ettiği Ty Gordon, Trabzonspor'a dümen kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:31
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        Manisa Basket'ten ayrılan Gordon'un yeni durağı Trabzon
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        BASKETBOL Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi ekiplerinden Manisa Basket'in transfer döneminde anlaşmasına rağmen ardından sözleşmesini iptal ettiği Ty Gordon, Trabzonspor'a dümen kırdı. Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Trabzon, Manisa'dan ayrılan 26 yaşındaki 1.85 boyundaki Amerikalı oyun kurucuyu kadrosuna kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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