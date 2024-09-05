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        Somaspor'a Basatemür'ün son hediyesi

        SON 5 yıldır görev yapıp TFF 2'nci Lig'e taşıdığı Somaspor'dan bu sezon başında ayrılarak Menemen FK'ya imza atan teknik direktör Burhanattin Basatemür, eski takımına para kazandırmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:10
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        Somaspor'a Basatemür'ün son hediyesi
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        SON 5 yıldır görev yapıp TFF 2'nci Lig'e taşıdığı Somaspor'dan bu sezon başında ayrılarak Menemen FK'ya imza atan teknik direktör Burhanattin Basatemür, eski takımına para kazandırmaya devam ediyor. Daha önce amatörden keşfettiği birçok oyuncuyu Soma'da vitrine çıkaran tecrübeli teknik adamın forma verdiği 2 futbolcu daha Süper Lig'e gitti.

        Basatemür tarafından Somaspor'a kazandırılan Emrecan Bulut'un Beşiktaş'a, Eray Korkmaz ve Mustafa Şengül'ün Çaykur Rizespor'a satılmasının ardından amatörden alınıp takımda geçen sezon forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat Süper Lig'de Alanyaspor'un, 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez ise Konyaspor'un yolunu tuttu. Somaspor bu transferlerden kasasını doldurdu.

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