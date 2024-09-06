Bakan Uraloğlu: Sabuncubeli Tüneli, 6 yılda 2 milyar 850 milyon TL tasarruf sağladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 bin 65 metre uzunluğundaki Sabuncubeli Tüneli'nden 6 yıl 3 aylık hizmet döneminde 91 milyon 416 bin araç geçtiğini belirterek, “Hem zamandan hem yakıttan 2 milyar 850 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve devam eden projelerin incelemesi için Manisa'ya geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kara yoluyla kente gelen Bakan Uraloğlu, Manisa ile İzmir arasında 11 Haziran 2018'de açılan 4 bin 65 metre uzunluğundaki çift tüpten oluşan Sabuncubeli Tüneli'nde incelemelerde bulundu.