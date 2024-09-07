Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutluspor'da 19 transfer birden

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Turgutluspor'da 18'i dış transfer olmak üzere 19 oyuncu için toplu imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.09.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutluspor'da 19 transfer birden
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Turgutluspor'da 18’i dış transfer olmak üzere 19 oyuncu için toplu imza töreni düzenlendi. Turgutluspor Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine yönetimin yanı sıra Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz ve Ali Kıran da katıldı.

        İç transferde Ozan Resuloğlu, dış transferde kaleciler Onur Küçük, Ahmet Köyönü, stoperler Mahmut Boz, Bora Ulu, Ahmet Taha Dağbaşı, sağ bekler Serkan Yeşilyurt, Gökhan Bulut, sol bekler Osman Erol, Berat Onur Pınar, orta saha Serhat Yeşilördek, Oğuzhan Turan, Umut Alp Tunay, Ömer Turan, sağ kanat Mehmetcan Yıldırım, sol kanatlar Furkan Ahmet Acer, Furkan Çarkçı, santraforlar Yasin Güvenoğlu, Furkan Ceylan, kendilerini Turgutlulu yapan sözleşmeye imza attı. Kadroda altyapıdan kaleci Mehmet Yağmur, stoper Hüseyin Can Şavur, orta saha Mert Önal, sağ kanat Ayhan İmir ve santrfor Yunus Emre Atsız da bulunacak. Turgutluspor yarın Bursa Nilüferspor'la iç sahada yapacağı sezonun ilk maçını stadının etrafındaki çalışma nedeniyle Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Manisa'ya taraftarlar için otobüsler kaldırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        2 yıl önce Mısır'da gemiye binmişti! DNA'sı çıkmadı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Fransa'da binlerce kişi sokağa çıktı!
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Trump ve Harris ilk kez karşı karşıya gelecek
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Manisa kebabının dumanı 97 yıldır aynı dükkanda tütüyor
        Manisa kebabının dumanı 97 yıldır aynı dükkanda tütüyor
        Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, partisi ve görevinden istifa etti
        Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı Camcı, partisi ve görevinden istifa etti
        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2
        Turgutluspor - Bursa Nilüfer FSK: 1-2
        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaz...
        Motosikletin TIR'a çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaz...
        Savcı, hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven dini nikahlı eşe 6,5 yıl hapis ce...
        Savcı, hamile Sude Naz'ı öldüresiye döven dini nikahlı eşe 6,5 yıl hapis ce...
        Somaspor puanı kaptı
        Somaspor puanı kaptı