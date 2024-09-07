Cami lojmanında yangın; imam ile eşi kurtuldu
MANİSA'nınSelendi ilçesinde 2 katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
MANİSA'nınSelendi ilçesinde 2 katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Cami imamı ile eşi, hızlıca dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını fark eden cami imamı Hasan Acar ve eşi Esmeray Acar, hızlıca dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırıyor.
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