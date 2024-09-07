Manisa'da 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki tefeci operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
MANİSA'nın Salihli ilçesindeki tefeci operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manisa Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, maddi olarak zor durumda olan kişilere yüksek faiz oranlarıyla para verdiği belirlenen M.K., D.K. ve E.K.'ye yönelik bugün operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 45 bin TL senet, 15 sentetik hap, 20 satış sözleşmesi, 4 vekaletname, el yazılı satış sözleşmesi, 4 dekont, senet tahsil belgesi, çek tevdi bordrosu, çek fotokopisi, tapu senedi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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