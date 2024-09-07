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        Manisa'da çalıntı otomobilden 2'si bagajda 9 kaçak göçmen çıktı

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:40 Güncelleme: 07.09.2024 - 18:45
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        Manisa'da çalıntı otomobilden 2'si bagajda 9 kaçak göçmen çıktı
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarıyla harekete geçti. Polis, otomobili Ankara- İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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